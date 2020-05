Masques, fréquence, nettoyage : ce qui est prévu à la SNCF en Normandie à partir du lundi 11 mai

Après plusieurs semaines de confinement, la SNCF entamera, elle aussi, son déconfinement à partir du lundi 11 mai. Pour ce premier jour, environ 50% du trafic sera à nouveau assuré sur les lignes normandes.

Le nombre de trains par axe pour la période allant du 11 au 24 mai se répartira comme suit :

Paris-Caen-Cherbourg/ Trouville-Deauville : 27 trains

Paris-Rouen-Le Havre : 29 trains

Paris-Argentan-Granville : 14 trains

Les heures de pointe sont pour le moment privilégiées mais cette offre est appelé à progressivement augmenter, selon la Région Normandie qui a dévoilé le dispositif de reprise ce jeudi. Tous les horaires sont à retrouver sur le site de la SNCF.

Les précautions sanitaires dans les trains

Pour lutter contre la propagation du Covid-19, plusieurs précautions ont été prises. Ainsi, dans tous les trains, les sièges seront marqués pour respecter l’occupation d’une place sur deux. Les familles et les couples gardent le droit de s'asseoir ensemble.

Sur les trains Krono+ (Paris-Rouen-Le Havre, Paris-Caen-Cherbourg, Paris-Trouville/Deauville et Krono Paris-Argentan-Granville), la réservation d’une place à bord est obligatoire. Pour les abonnés, un module de réservation est disponible sur le site TER Normandie et leur permet de réserver leur train plusieurs jours à l’avance. Des voitures en placement libre resteront accessibles. Les autres trains de pointe à destination ou en provenance de Paris seront réservés aux abonnés (déplacements professionnels).

Un système de coupons d’accès, qui permettra de vérifier en amont les places disponibles au moment d'acheter son billet sur Internet, sera mis en place progressivement sur les Citi, Proxi et Krono (sur tous les trains des axes Granville/Caen et Rouen/Dieppe dès la semaine du 11 mai). Il sera obligatoire pour chaque trajet et pourra être téléchargé ou imprimé.

Masque obligatoire dès l'arrivée en gare

Avant même de rentrer dans le train ou d'accéder au quai, le port du masque sera obligatoire dans l'enceinte de la gare. Il faudra également disposer d’un titre de transport valide pour un voyage le jour-même et d’un coupon d’accès si le train le nécessite.

Le président de la région Normandie, Hervé Morin, était en gare d’Évreux pour vérifier la mise en œuvre des mesures sanitaires pour les trains dans la perspective du déconfinement. - Région Normandie

"Dans la majorité des gares normandes, des filtrages seront réalisés", écrit la Région, qui précise que des masques seront proposés à la vente dans les boutique "Relay" et dans les distributeurs "Selecta" de certaines gares. Dans le cas des gares qui n'en disposent pas, une collaboration avec les maires des communes ont permis d’identifier un commerce à proximité, indiqué en gare, où il est possible de se procurer des masques.

Afin de faciliter le déplacement dans la gare et sur les quais et de respecter la distanciation sociale, les accès et le cheminement des voyageurs jusqu’aux quais seront spécifiés par un marquage au sol dans principales gares normandes ainsi qu’à Paris Saint-Lazare.

Enfin, un nettoyage et une désinfection réguliers des installations sera organisé, une fois par jour dans les plus petites gares et jusqu’à trois fois par jour pour les grandes gares. Les rames sont également nettoyées et désinfectées chaque jour dans les technicentres de Normandie et Paris. A partir du 11 mai, un nettoyage en parcours est prévu pour un certain nombre de trains sur les lignes Paris Caen-Cherbourg et Paris-Rouen-Le Havre.