Match Chauvigny/OM à Limoges : comment se garer et accéder au Stade de Beaublanc dimanche

À l’occasion du 16e de finale de la coupe de France entre l'US Chauvigny et l'Olympique de Marseille qui se jouera ce dimanche au stade d’honneur de Beaublanc à Limoges, la préfecture et la ville mettent en place un dispositif et des mesures particulières pour le stationnement et l'accès au stade.

Plusieurs parkings et des navettes gratuites seront mis à disposition du public pour faciliter l’accès à l'enceinte sportive.

Comment se rendre facilement au stade de Beaublanc ?

Parkings Nord (Zénith/Bois de la Bastide/Centre aquatique) : parkings accessibles à partir de 16h. Accès aux parkings par l’A20 en venant de Toulouse : prendre l’échangeur 31 direction Zénith. Accès aux parkings par l’A20 en venant de Paris : prendre l’échangeur 30 direction Ester - Zénith. Des navettes gratuites circuleront de 18h à 20h30.

Parkings Ouest (Super U Corgnac/ Super U Labussière) • Super U Corgnac : ouverture du parking à 17h et fermeture à minuit (fin du service de surveillance et fermeture des grilles, les véhicules ne pourront plus sortir). Accès recommandé en provenance de Poitiers/Bellac RN147, prendre la RN520 direction Angoulème. Puis, prendre la RD941 direction Limoges. A l'entrée de Limoges, suivre Beaublanc puis centre commercial Corgnac • Super U Labussière : en accès libre. Accès recommandé par la route de Bellac N147 jusqu'à l'entrée de Limoges, puis prendre rue Émile Labussière jusqu'à Super U.

Accès au Stade de Beaublanc par les parkings nord - Ville de Limoges

Accès au Stade de Beaublanc par les parkings ouest - Ville de Limoges

Stationnement et circulation des véhicules interdits sur plusieurs axes

Stationnement des véhicules interdit du 1er janvier à 20h au 3 janvier à 2h

• RUE LOUIS BREGUET, sur l’intégralité du stationnement du parking à l’angle de la rue de Bréguet et du boulevard de Beaublanc. Une zone de stationnement PMR sera mise en place.

• BOULEVARD DE BEAUBLANC, sur l’ensemble des emplacements de stationnement et du terre-plein central dans la partie comprise entre la rue de Bellac et la rue de Saint Gence.

• RUE DE SAINT GENCE, sur la totalité des emplacements de stationnement des parkings situés au droit et en face du parc des sports.

• RUE PIERRE DE COUBERTIN, dans sa totalité.

• AVENUE DU PARC, entre le boulevard de Beaublanc et la rue Paul Ducourtieux.

• RUE JOSEPH GUILLEMOT, dans sa totalité.

• AVENUE JEAN MONNET, sur la totalité des places de stationnement du parking qui se situe au Bois de la Bastide.

Circulation des véhicules sera provisoirement interdite ou neutralisée du 2 janvier à 16h au 3 janvier à 2h

• RUE PIERRE DE COUBERTIN, dans sa totalité.

• BOULEVARD DE BEAUBLANC, dans la partie comprise entre la rue de Saint Gence et la rue de Bellac, dans les deux sens de circulation, à l’exception des navettes STCL et Ville de Limoges.

• RUE JOSEPH GUILLEMOT, par conséquent l’avenue du Parc, la rue de Bréguet, la rue Mignet, la rue Paul Ducourtieux et la rue de la Rochefoucauld seront mises en impasse.

• RUE DE VAUCANSON, dans sa partie comprise entre et dans le sens rue Joseph Guillemot - rue de Bellac, à l’exception des bus.

• RUE DE FOUGERAS, dans le sens avenue de Beaubreuil - avenue Aristide Briand sur 100 mètres à hauteur de la bretelle d’accès depuis I’A20 et uniquement sur la voie de droite. La zone ainsi neutralisée servira de stationnement pour les bus.

Des déviations seront mises en place.