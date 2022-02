Match Nice/OM : comment accéder facilement au stade ce mercredi soir

L'OGC Nice affronte ce mercredi soir l'OM en quart de finale de la coupe de France. Plus de 30.000 supporters sont attendus. Le service de bus et de tram est renforcé exceptionnellement. Voici comment ne pas galérer pour accéder au stade.

Un "choc" comme on dit entre les aiglons et les marseillais ce mercredi soir. L'Allianz Riviera met les petits plats dans les grands pour ce quart de finale de la coupe de France de football. 30.000 billets ont été vendus pour la rencontre Nice/OM. Ce qui promet des bouchons aux abords du stade. C'est pourquoi la Métropole de Nice annonce un renforcement des dispositifs de transports en commun.

Davantage de tramway

Dans le détail, la Ligne 3 du Tramway devient une ligne spéciale desservant le stade.

ALLER : Départ à la station « Port Lympia » en direction « Saint-Isidore » toutes les 10 minutes de 18h45 à 20H25 et toutes les 15 minutes de 20h25 jusqu’à l’heure du match

et toutes les 15 minutes de 20h25 jusqu’à l’heure du match RETOUR : Départ toutes les 5 minutes à la station « Stade » en direction de « Port Lympia »

Un service de bus renforcé au sein de la métropole

Pour inciter les supporters à laisser la voiture au parking et à emprunter les transports en commun, des navettes gratuites seront affrétées : toutes les 5 minutes depuis les parkings MIN, STAPS et la Glacière dès 18h45 et à la fin du match.

Parking MIN : navette bleue à Aller : Parking MIN /Retour : arrêt « Allianz Riviera », avenue Simone Veil

Parking STAPS (P5, P5 bis, P7 et P8), navette rouge à Aller : arrêt « STAPS / Arboras » / Retour : arrêt « Allianz Riviera », avenue Simone Veil

Parking la Glacière, navette jaune à Aller : arrêt « Lingostière / Gare CP » / Retour : arrêt « Allianz Riviera », avenue Simone Veil

Et pour venir des autres communes ?

Il y a des lignes Foot au départ de Saint-Jean-Cap-Ferrat, Levens, Saint-Jeannet, Vence, Plan-du-Var, Aspremont et Carros.

Saint-Jean-Cap-Ferrat : départ 18h45, arrêt « Port de Saint-Jean »

Levens : départ à 18h55, arrêt « Levens Village »

Saint-Jeannet : départ 19h15, arrêt « Le Peyron »

Vence : départ 19h25, arrêt « Halte Routière de l'Ara »

Plan du Var : départ 19h25, arrêt « Le Plan du Var »

Aspremont : départ 19h30, arrêt « Aspremont Village »

Carros : départ 19h45, arrêt « Carros Pagnol »

Arrivée et départ à l’angle du chemin des Baraques et de l’avenue Simone Veil. Retour 45 minutes après la fin du match