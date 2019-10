À l’occasion de la rencontre entre l’OGC Nice et Paris qui se tient à guichets fermés, ce vendredi 18 octobre 2019 à 20h45 à l’Allianz Riviera, et le Concert de Pascal Obispo au Palais Nikaia à Nice, à 20h00, vous connaissez de nombreuses difficultés sur vos routes.

Match OGC Nice vs PSG et Concert Obispo : Résumé de vos perturbations de ce vendredi 18 octobre

Le boulevard du Mercantour est totalement saturé dans les deux sens de circulation.

L'avenue Simone Veil est également impactée par les bouchons, avec les traverses des Baraques et des Arboras fermées.

Sur la Voie Mathis : le trafic est très chargé dans les deux sens de circulation

Vous rencontrez de gros ralentissements sur la chaussée Nord de la Voie Mathis en direction de l'Aéroport de Nice, entre le Tunnel Malraux jusqu'à la sortie Magnan ; puis après une reprise du trafic, vous retrouvez une circulation moins fluide au niveau des sorties St - Augustin et Grinda.

Dans l'autre sens, vous êtes ralentis depuis la sortie des Bosquets jusqu'à la sortie Acropolis avec des conséquences également sur l'avenue Gallieni à Nice

Une Promenade des Anglais bien chargée

Vous êtes nombreux sur la Promenade des Anglais, entre le secteur Magnan et Ferber, en direction de l'Aéroport.

Dans l'autre sens, vous êtes au ralenti entre Carros et Ferber.

Privilégiez les transports en commun ou vos déplacements en deux roues.

Pour vous rendre à l’Allianz Riviera privilégiez les transports en commun avec les lignes du réseau Lignes d’Azur de la Métropole (ligne 95, lignes Foot et navettes).



>> Les Lignes du réseau Lignes d'Azur et le Chemin de Fer de Provence :

• La ligne 95, premier départ à 18h00 de l’arrêt « Hôpital Saint Roch », avec une fréquence toutes les 10 minutes depuis le centre-ville ; La dépose se fera sur l’avenue Mimoun (pied de l’escalier sud) et la prise en charge (à la fin du match) se fera sur l’avenue Simone Veil.

• Les chemins de fer de Provence qui permettent en moins de 10 minutes depuis le centre-ville de Nice de rejoindre Saint Isidore, situé à quelques minutes à pied du stade ;

>> En deux-roues :

Face à l’afflux toujours plus massif de deux roues, la Ville de Nice a mis à la disposition des visiteurs, un second parking deux roues portant ainsi la capacité de stationnement de ces véhicules à 8000.

• Premier parking : au niveau du carrefour de l’avenue Sainte Marguerite et de la rue Mimoun (ex rue Sapin). Il est aménagé pour faciliter l’accès mais aussi la sortie.

• Second parking (totalement aménagé pour accueil des deux roues) : face à l’entrée du parking P2 Bis. Il est accessible en remontant l’Avenue Pierre de Courbertin, à hauteur du pont de l’A8. L’accès sera balisé par des fléchages et des policiers municipaux.

Toutes les informations pratiques pour vous rendre au Stade et stationner sur le site de l'Allianz Riviera.

Vous êtes nos yeux sur la Route : 04.93.82.03.04