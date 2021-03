Matheysine : les travaux de la route Napoléon reprennent ce lundi

Les travaux sur la route nationale 85, plus connue sous le nom de "route Napoléon", en Matheysine, reprennent à partir de ce lundi 29 mars et après quelques mois d'arrêt cet hiver.

Jusqu'au 2 juillet, la circulation sera totalement interrompue au niveau du hameau du Pétichet, rattachée à la commune de Saint-Théoffrey, dans le sens La Mure - Laffrey - Vizille - Grenoble mais pas dans le sens inverse. Les automobilistes devront emprunter une déviation au niveau du carrefour des Théneaux et de Laffrey, par la route départementale 115 et 115 A via Cholonge. Pour les poids-lourds, l'itinéraire bis passe par la RD529, via la Motte-d'Aveillans.

La déviation passera par Cholonge où le trafic routier promet d'être beaucoup plus dense que d'habitude. © Radio France - Louise Buyens

Des travaux pour éviter de nouveaux accidents mortels

REPORTAGE Les riverains espèrent que les travaux limiteront les accidents. Copier

Ces travaux sont censés apaiser la circulation dans un secteur réputé très accidentogène. "C'est vrai qu'au niveau du Pétichet, c'est très engorgé et les voitures passent très vite", témoigne un habitant qui passe tous les jours dans le secteur.

Pour éviter les accidents, parfois mortels, "la route va être élargie et la bosse en sortie de village va être diminuée pour assurer une meilleure visibilité. Par ailleurs, sur le côté, une voie va être créée pour les piétons, les cyclistes et l'arrêt d'urgence", détaille Éric Balme, le président de la communauté de communes du plateau matheysin.

"Les voitures roulent très vite ici", se plaint un habitant au bord de la RN85, au niveau de Saint-Théoffrey. © Radio France - Louise Buyens

Ces changements risquent, au contraire, d'empirer la situation s'inquiète Stéphane, qui habite au bord de la route en travaux, juste avant le feu de Saint-Théoffrey. "Les gens roulent très vite mais _avec une meilleure qualité de route, ils risquent de rouler encore plus vite_, surtout ici où les gens peuvent arriver à plus de 100 km/h et qui n'ont pas envie de ralentir ici. J'ai trois enfants et quand ils sortent, on fait super attention".

Les travaux d'un montant de 6,5 millions d'euros s'arrêteront pendant l'été et reprendront à partir du 16 août avec une nouvelle coupure de la circulation jusqu'au 12 novembre.