Matinale spéciale circulation ce mardi sur France Bleu Gironde

Alors que les bouchons semblent toujours plus nombreux dans la Métropole Bordelaise, France Bleu Gironde consacre sa matinale ce mardi aux difficultés de circulation. De 8h à 9h, Christophe Duprat, vice-président de la Métropole en charge des transports, répond aux questions des auditeurs.

Quelles solutions pour désengorger le trafic routier autour de Bordeaux. Effet induit de l'arrivée de la LGV ou plus simplement de la constante augmentation de la population sur la Métropole, les bouchons semblent avoir encore pris une ampleur plus importante depuis la rentrée de septembre. Que ce soit sur la rocade, sur les autoroutes qui mènent à Bordeaux ou en ville, les automobilistes voient leurs temps de parcours rallongés.

"On ne fera pas l'économie du contournement de Bordeaux" selon Alain Juppé

Le président de Bordeaux Métropole et maire de Bordeaux Alain Juppé pointe du doigt les poids-lourds. Selon lui, "le transit de poids-lourds internationaux constitue l'une des raisons de la congestion. On me dit que c'est 15% du trafic sur la rocade. C'est déjà beaucoup et un camion prend la place de trois voitures. Nous faisons donc des propositions soit pour encadrer la circulation des poids-lourds à certaines heures, soit pour les éloigner de la rocade". Alain Juppé prône un système de barreaux autoroutiers entre l'A89 et l'A65. Les camions descendraient ainsi par Limoges pour rejoindre ensuite l'autoroute de Pau. "On ne fera pas l'économie de ce contournement dans les dix ou quinze années qui viennent, poursuit-il, car Bordeaux est un point central de cet axe nord-sud atlantique".