Matinale spéciale : posez vos questions sur la mobilité et les transports en Gironde

France Bleu Gironde vous invite, ce vendredi entre 8 heures et 8 heures et demi, à poser toutes vos questions sur les transports en Gironde : état des routes, aires de covoiturage, bus de TransGironde... Alain Renard, vice-président du conseil départemental, vous répond.

Faut-il un grand contournement de Bordeaux pour désengorger la rocade de Bordeaux, comme l'appelait de ses vœux l'ex-président de la Gironde Philippe Madrelle ou des barreaux autoroutiers comme le suggère Alain Juppé ? Trouvez-vous que les routes de Gironde sont en bon état ? Faut-il encore plus de cars TransGironde ? Durant trente minutes ce vendredi matin, de 8h à 8h30, Alain Renard, le vice-président du conseil départemental, sera dans le studio de France Bleu Gironde, pour expliquer la politique du département en la matière et développer les projets à venir.

33 nouveaux projets d'aires de co-voiturage dans le département

Il existe 65 aires de covoiturage aujourd'hui en Gironde. Cinq sont en cours de réalisation et 33 en projet. Au total, 1576 places de parking sont disponibles un peu partout sur le territoire. Objectif : convaincre les usagers de la route de partager leur véhicule et de réduire à la fois les bouchons et la pollution. Aujourd'hui certains aires de covoiturage semblent bien vides. Mais il y a aussi des exemples de réussite. C'est le cas de l'aire de Cavignac, près de la Nationale 10, en Haute Gironde inaugurée en 2014 : 22 places et quasiment aucune de libre en fin de matinée explique Jean-Jacques Edard, le maire de Cavignac.