Matinale spéciale "transports du quotidien" sur France Bleu Picardie ce mardi 8 novembre

L'équipe de France Bleu Matin quitte ses studios ce mardi 8 Novembre pour monter à bord d'un bus d'Amiens Métropole.

Entre 6 heures et 7 heures le bus sera au dépôt Amétis de Rivery

Au 9 rue Paul Emile Victor. L'occasion de découvrir les lieux, les métiers, voir comment sont entretenus, réparés les bus, ou encore comment se déroule les formations. Nous serons aussi avec un représentant du syndicat majoritaire FO chez Kéolis.

Entre 7 heures et 9 heures, le bus sera stationné à la gare d'Amiens

Dans ce lieu stratégique, les cyclistes, usagers du train, de la trottinette, des bus, et automobilistes se mélangent et cohabitent. Comment se passe leur quotidien? Ceux qui prennent le train en direction de Paris notamment connaissent la galère au quotidien parfois: trains supprimés, bondés, retards. Nous essayerons de comprendre pourquoi avec la région des Hauts-de-France, la SNCF et le service TER, et ce qui est mis en place pour y remédier? Les usagers du train rassemblés en collectif viendront témoigner de leurs difficultés. Côté bus nous serons avec Eric Patoux, le directeur général de Keolis Amiens. Avec Alain Gest, le président d'Amiens Métropole nous reviendrons sur la gestion des bus Némo et sur les vélos qui essayent de se faire une place dans la métropole.