Saint-Aubin-de-Médoc et Le Teich, des communes de Gironde très appréciées pour faire du vélo

Selon le baromètre des villes cyclables 2021 paru ce jeudi, les communes de Saint-Aubin-de-Médoc et du Teich arrivent en première et deuxième positions dans la catégorie "Communes de banlieue".

Elles décrochent deux belles médailles. La commune de Saint-Aubin-de-Médoc remporte l'or et Le Teich, l'argent, au classement 2021 des Villes Cyclables dans la catégorie "Communes de banlieue". Pour cette troisième édition du baromètre des villes cyclables, cinq catégories de classement ont été instaurées : « Grandes villes », « Communes de banlieues », « Villes moyennes », « Petites villes » et « Bourgs et villages ». Une note globale a été calculée pour chaque ville à partir de la moyenne de cinq thématiques : le ressenti général, la sécurité, le confort, les efforts de la commune, le stationnement.

Pas d'ombre au tableau pour Saint-Aubin-de-Médoc

Se déplacer à vélo dans cette ville est fortement apprécié par les votants. Ils soulignent les efforts de la commune faits en faveur du vélo et s'y sentent en sécurité. Les conflits entre les personnes circulant à vélo et à pied sont rares. Selon le baromètre, l’usage du vélo y est démocratisé et la situation pour les usagers s'est même améliorée depuis 2019.

Les vols de vélos, point noir du Teich

Le point fort de la ville de Teich, c'est le stationnement pour les vélos proche des transports en commun, selon les votants. Les utilisateurs de vélo apprécient également la tranquillité de la ville pour s'y déplacer. Arrive en troisième position, les contributions de la commune pour les usagers. En revanche, le point faible du Teich souligné par cette étude, c'est le vol de vélo. Unique point noir qui fait rétrograder la ville en deuxième position.

Les "Communes de banlieues"

La catégorie comprend les communes de plus de 3 500 habitants, cela concerne 1 258 communes en France. Pour cette nouvelle édition du baromètre des villes cyclables, seules les communes qui ont atteint un minimum de 50 réponses de cyclistes font partie du classement. Sur les 1 258 communes, 719 sont classées au baromètre, dans lesquelles habitent 14,4 millions de personnes.

Au total, ce sont 1 625 communes de France métropolitaine et d’outre-mer qui ont obtenu une note au baromètre des villes cyclables 2021.

