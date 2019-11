Megève et Chamonix - Les stations de ski de Haute Savoie misent sur les bus au gaz naturel

Megève, France

L'ensemble de la flotte des ski-bus de Megève va rouler dès cet hiver au gaz naturel compressé. C'est une première mondiale pour une station de ski, selon Megève.

Le marché public du transport des skieurs dans la station arrivait à terme, et pour le renouveler la commune a mis comme priorité l'utilisation de carburant non polluant. Les sept bus vont donc rouler au GNC. Un choix assumé, pour l'exemple, explique la maire de Megève, Catherine Jullien Brèche. "Le surcoût est de 13 % par rapport à une flotte diesel mais nous sommes en capacité de l'assumer. On se doit d'agir pour la planète. C'est vrai que nous faisons l'objet de critiques car nos touristes viennent en voiture ou en avion. Nous nous devons d'améliorer notre bilan carbone. On espère servir d'exemple pour les autres stations de ski."

Le réseau de gaz de Megève permet l’installation aisée d’une unité de compression du gaz.

Le geste n'a rien d'anodin puisque ces bus de Megève ont transporté l'hiver dernier 403.000 voyageurs. Soit 14 fois plus que l'été !

Chamonix aussi

De plus en plus de station de ski passent au gaz naturel. Quand on est aux premières loges du réchauffement climatique - victime du manque de neige... Quand on est dans le collimateur, que ce soit à cause de l'utilisation de l'eau pour la neige de culture ou pour la pollution générée par ses activités... Quand on subit des pics de pollution à l'ozone alors qu'on est censé incarner l'air pur... On ne peut que changer concrètement les pratiques. Et ça n'est pas qu'une question d'image.

Le gaz naturel est dans l'air du temps. Le gaz pour les bus fait tâche d'huile. Chamonix va remplacer quatre bus diesel par six au gaz dès cet hiver. Et d'ici deux à trois ans, les quinze bus permanents qui transportent à l'année dans la vallée de Chamonix connaîtront la même petite révolution verte. L'adaptation du dépôt de bus et la construction d'une station de gaz va nécessiter un investissement d'un million d'euros.