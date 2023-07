Mehun sur Yèvre : Jean Castex vient saluer les salariés de Nexans

Les travaux d'extension de cette ligne 14 doivent être terminés pour juin 2024, juste avant les Jeux Olympiques et l'usine Nexans de Mehun sur Yèvre joue un rôle majeur puisque c'est elle qui produit une partie des câbles électriques nécessaires. Dans le contexte de tension internationale sur le marché du cuivre, les délais sont très difficiles à tenir.

L'usine Nexans de Mehun sur Yèvre © Radio France - Michel Benoit

Presque sept terrains de football : c'est la surface du bâtiment de production. Le câble est entièrement filé sur place... encore faut-il avoir le cuivre nécessaire. La Ratp a besoin de 6.000 km de câbles dont une bonne partie réalisée à Mehun sur Yèvre. Son patron, Jean Castex : " Il y a une pénurie mondiale et nous au même moment, notamment pour les jeux olympiques, on est obligé d'accélèrer et d'accroître le volume de nos commandes. Il a donc fallu se mettre autour de la table et je crois pouvoir dire, évidemment avec la prudence qui s'impose que nous sommes en train de résoudre cette équation ô combien difficile."

Un salarié de l'usine Nexans de Mehun sur Yèvre a voulu se faire dédicacer son tee-shirt par l'ancien premier-ministre. © Radio France - Michel Benoit

Les 162 employés de l'usine de Mehun font donc des heures sup depuis plusieurs semaines : " Sur tout le mois de mai, le mois de juin et encore une bonne partie du mois de juillet, on continue les heures supplémentaires, explique. Merrouane Munier, directeur du site. Les équipes travaillent le weekend et on a renforcé les effectifs avec des intérimaires."

Une bobine de câble K20 destinée à la RATP © Radio France - Michel Benoit

Une bonne vingtaine d'intérimaires. Sur les 1.345 kilomètres de câbles commandés par la RATP, Nexans en a déjà livrés 1328... D'où la visite de Jean Castex : " Cela valait quand même le déplacement. Que je vienne dire à tous les collaborateurs du groupe, à tous les dirigeants, merci et continuons ! "

De g à dte : Merrouane Munier, directeur d'usine, Jean Castex, Jean-Marc Rety, vice-pdt Business Unit Energy et Jean Mouton, président de Nexans © Radio France - Michel Benoit

On estime que les besoins en cuivre vont tripler au cours des prochaines années avec le développement de l'électrification dans le monde. Le site Nexans de Mehun sur Yèvre devait donc être consolidé. Jean Castex a également rencontré les syndicats du réseau de transport de Bourges et les élus puisque les bus de Bourges sont gérés par la RATP et seront gratuis à la rentrée avec une augmentation de 25 % du service.