Même dégradés, les radars automatiques continuent de flasher en Moselle

Moselle, France

Les chiffres de la sécurité routière ne sont pas bons en Moselle : 9 personnes sont mortes sur les routes depuis le début d'année dont 3 uniquement en mars. La cause principale selon la préfecture de la Moselle : la vitesse impliquée dans un accident sur 3. "il y a un relâchement de comportement" dénonce Olivier Girot le directeur de cabinet du préfet de la Moselle et il s'appuie sur les flashs des radars automatiques du département.

Les radars automatiques flashent toujours !

Sur la trentaine de radars automatiques dans le département, une vingtaine sont dégradés, peints, ou recouverts depuis le début du mouvement des gilets jaunes. Mais aussi curieux que cela puisse paraître, les radars continuent de flasher même s'ils ne peuvent plus faire de photo et donc les PV ne peuvent plus être envoyés aux conducteurs. Ils enregistrent la vitesse et les chiffres font peur : 23.029 excès de vitesse comptabilisés en mars 2019 contre 17.803 en mars 2018. "C'est la démonstration du relâchement" dit Olivier Girod, "_les radars sont surtout des outils de prévention qui permettent dans l'esprit des automobilistes de pouvoir réguler sa vitesse par la peur d'être sanctionné_s".

le nombre de radars détruits, c'est autant de vie qui sont sacrifiées

Les automobilistes et notamment les gilets jaunes doivent faire preuve de responsabilité pour les services de l'état "on ne peut pas vouloir diminuer le nombre de morts sur les routes et en même temps ne pas lutter et combattre les radars qui sont détruits depuis plusieurs mois, le nombre de radars détruits, c'est autant de vie qui sont sacrifiées"

Un radar tourelle débarque en Moselle

La préfecture de la Moselle annonce un renforcement des contrôles de police et gendarmerie pendant ces vacances de Pâques. Tous les radars dégradés vont être réparés dans les prochaines semaines pour un coût oscillant entre 500 et 75.000€ (selon si le radar est dégradé ou hors d'usage) et surtout un radar tourelle va débarquer en Moselle. Il va permettre de flasher jusqu'à 8 voitures ou camion en même temps dans les 2 sens "le département sera l'un des premiers à expérimenter le radar" explique le directeur de cabinet du préfet. "il sera disséminé sur un tronçon de 5 à 10 kilomètres, la caméra sera mobile et on pourra la bouger d'un tronçon à un autre, cela permettra de mesurer la vitesse des voitures et des camions, de vérifier le non respect du code de la route et de pouvoir déterminer à plus ou moins brève échéance les automobilistes qui sont en prise avec les distracteurs comme les téléphones portables".

La carte des radars automatiques en Moselle

Exemple à Brulange

France Bleu Lorraine s'est rendu à Brulange entre Rémilly et Morhange où deux radars automatiques sont en ce moment hors-service.