Des navettes entre Menton et Nice afin de pallier l’absence de train le soir pendant la Fête du citron

Alors que le dernier train au départ de Menton part à 20h58 pendant la Fête du citron et que des corsos nocturnes se déroulent certains soirs, la municipalité vient juste de communiquer un moyen de substitution.

ⓘ Publicité

Les 16 et 23 février, des bus de 140 places seront proposés aux spectateurs qui souhaitent rejoindre Nice, en plus des départs habituels de 23h15 et 00h45. Ces cars assureront la liaison entre le parc de la Madone de Menton et le port de Nice.