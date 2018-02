En raison de la neige et du risque de verglas, il n'y a pas de transport scolaire mercredi en région Centre Val-de-Loire. C'était déjà le cas ce mardi. C'est en fait une première depuis que la Région est compétente en matière de transport scolaire.

Loiret, France

La décision a été prise un peu avant 17 heures. Le conseil régional a décidé de suspendre pour le deuxième jour consécutif le ramassage scolaire dans les 6 départements. C'est donc le cas mercredi encore dans le Loiret. "En fin de nuit, les chutes de neige se raréfient mais sans totalement disparaitre. Jusqu'à demain matin, on attend de 5 à 10 centimètres en général, les cumuls les plus forts étant attendus sur la Beauce. Les températures sont plus froides la nuit prochaine, partout négatives, ce qui favorisera la tenue de la neige au sol." selon Météo France.

En revanche, les lignes régulières REMI circulant sur le réseau principal, sont maintenues sous réserve des conditions locales de circulation. Certains élèves utilisent ces lignes, ils pourront par conséquent monter dans les bus pour se rendre à l'école.

La région indique les sites www.remi-centrevaldeloire.fr et www.regioncentre-valdeloire.fr sont régulièrement mis à jour avec les dernières informations.