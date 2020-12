Des rideaux de pluie depuis le début de la semaine. Cela joue peut-être sur votre moral. Mais aussi sur les infrastructures, et notamment certains routes franciliennes où l'eau ne s'écoule plus.

Météo : trop de pluie et quelques inondations en Ile-de-France

La première alerte est venue ce matin de l'autoroute A4, au sud de Paris. Une portion de la chaussée a dû être coupée un peu avant 7 heures du matin pendant 3 heures, perturbant la circulation dans le secteur.

Une rue inondée à Bobigny

Si ces épisodes d'inondations sont rapidement maîtrisés et évacués, ils n'en sont pas moins spectaculaires. A Bobigny en Seine-Saint-Denis, c'est la rue Karl Marx qui s'est retrouvée complètement engorgée en fin de matinée.

Le service d'assainissement en intervention rue Karl Marx à Bobigny © Radio France - Hajera Mohammad

Refaite il y a trois ans, elle est toujours soumise à des problèmes d'écoulement. Et notamment à cause des déchets jetés n'importe où. Malgré le bassin de rétention présent sous la chaussée, la rue s'engorge car les détritus bloquent les caniveaux. Un camion du SARP, le service d'assainissement a dû intervenir et tout est rentré dans l'ordre à la mi-journée.