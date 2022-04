Météo : vent fort annoncé, possibles perturbations sur le pont de Saint-Nazaire

En raison d'un fort coup de vent annoncé jeudi et vendredi sur le littoral atlantique, la circulation pourrait être perturbée sur les routes et notamment sur le pont de Saint-Nazaire prévient le Conseil départemental qui gère l'ouvrage. Les rafales de vent devraient atteindre 80 à 90 km/h dans la journée de jeudi et davantage la nuit suivante et dans la matinée de vendredi. Météo France prévoit le passage de la tempête Diego avec des rafales jusqu'à 110 km/h entre l'estuaire de la Loire et celui de la Gironde.

Sur le pont de Saint-Nazaire, lorsque le vent dépasse les 80 km/h, la voie centrale est fermée, la vitesse est réduite à 50 km/h et l'accès est interdit aux deux -roues et aux véhicules qui tractent une caravane ou une remoque. Les services du département ferment le pont lorsque les rafales dépassent les 120 km/h.