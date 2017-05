Métro de Rennes : la station "Gares" fermée jusqu'au 31 août

A partir de lundi 15 mai et jusqu'au 31 août, la station "Gares" du métro de Rennes est fermée. Aucun métro ne s'y arrête en raison du chantier de la ligne B mais aussi de la gare de Rennes. Certains bus sont déviés.

Un changement de taille pour les usagers du métro de Rennes et les passagers de la SNCF. A partir de ce lundi 15 mai, la station "Gares" du métro est totalement fermée et ce sera la cas jusqu'au 31 août prochain. Une fermeture nécessaire dans le cadre de la construction de la ligne B du métro de Rennes mais aussi pour le chantier de la nouvelle gare. Conséquence de cette fermeture, certains lignes de bus (C1, C2 et 11) sont déviées et des navettes sont mises en place depuis Charles de Gaulle. Pour orienter les passagers, une signalétique spéciale a été mise en place notamment au sol. Attention, il faut compter 3 à 10 minutes supplémentaires pour se rendre à la gare.