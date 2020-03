A partir de ce vendredi 6 mars 2020, de nouveaux accès à la station Jean Jaurès vont faciliter les correspondances entre les deux lignes de métro A et B , 80 000 voyageurs se croisent chaque jour à l’interconnexion des deux lignes du métro toulousain.

Métro de Toulouse : des accès plus pratiques pour ne plus se bousculer à la station Jean Jaurès

De nouveaux cheminements pour ne plus se croiser entre la ligne A et la ligne B au métro Jean Jaurès

Une bonne nouvelle si vous faites partie des 80 000 voyageurs qui se croisent chaque jour à l’interconnexion des lignes A et B du métro toulousain, de nouveaux accès à la station Jean Jaurès vont peut-être vous faciliter la vie. Fini les bousculades, et le face à face avec les voyageurs qui vous croisent sur votre chemin. A partir de ce vendredi 6 mars, les flux piétons des correspondances entre les lignes A et B changent de côté, ce qui limitera les croisements. Ces nouveaux aménagements ont pu être réalisés dans le cadre des travaux « Ma Ligne A en XXL ».

A compter de vendredi 6 mars, les flux piéton des correspondances entre les lignes A et B changent de côté : comme l’indique le schéma, les voyageurs doivent maintenant se diriger vers les valideurs situés à leur droite. - @Tisséo

Des œuvres d’art réinstallées dans le métro

Les travaux réalisés pendant l’opération d’agrandissement de la ligne A ont impacté certaines œuvres d’art du métro. Certaines œuvres ont dû être déposées et réinstallées, d’autres n’ont pu être conservées en l’état. C’est le cas des deux œuvres de la station Jean Jaurès, celles des artistes Felice Varini et Julije Knifer.

Felice Varini était intervenu dans la station Jean Jaurès en 1993 au moment de la mise en service de la ligne A. Il réalise alors deux installations en anamorphoses qui se recomposaient chacune en un point d’observation précis, l’une en haut des escaliers d’accès, l’autre en bas. Ces interventions se développaient sur les escaliers, les murs et les plafonds de l’accès historique de la Ligne A, situé au bas des allées Jean Jaurès. Cet accès à la station ayant été complètement modifié dans le cadre des travaux d’extension des quais de la ligne A, Tisséo Collectivités a commandé une nouvelle œuvre à l’artiste. Felice Varini a donc conçu une anamorphose en référence à ses travaux récents pour cet espace reconfiguré à partir des nouvelles données spatiales et architecturales.

Felice Varini « Zig Zag dans le disque » - © André Morin

L’oeuvre de Julije Knifer a été réalisée en 2007 pour la mise en service de la ligne B du métro. Cette fresque abstraite est constituée d’une succession rythmique de 11 panneaux confrontant des méandres noirs et blancs. Elle était initialement située sur la paroi de la salle d’échanges entre la Ligne A et la Ligne B.

L’œuvre de Julije Knifer dans la station Jean Jaurès à Toulouse - @Tisséo

La configuration des lieux ayant été remaniée dans le cadre des travaux d’extension des quais de la ligne A, la fresque de Julije Knifer a été entièrement repeinte après avoir été réadaptée selon ses esquisses originales. L’artiste Stéphane Henry, assistant de Julije Knifer de son vivant, a été missionné pour réaliser ce travail. La nouvelle oeuvre épouse les nouvelles dimensions et contours de la paroi support, située au débouché de ce nouvel accès de correspondance.