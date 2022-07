Métro de Toulouse : le trafic reprend sur la ligne B en intégralité, partiellement sur la ligne A

Une bonne nouvelle pour les Toulousains : la ligne B du métro reprend dans son intégralité dès 5h30 ce vendredi 8 juillet. Elle était coupée depuis deux jours à cause d'un incendie électrique à la station Patte d'Oie (ligne A).

La ligne A fonctionne partiellement

Comme ce jeudi, la ligne A, elle, fonctionne normalement entre Basso Cambo et Jolimont. Les stations Roseraie, Argoulets et Balma-Gramont ne sont toujours pas desservies ce vendredi. Un bus relais est mis en place entre ces stations. Dans un communiqué ce vendredi matin, Tisseo inidique que des travaux se poursuivent et que les stations pourraient rouvrir en fin de journée, et "regrette les désagréments occasionnés".

Plan du métro de Toulouse - Tisseo