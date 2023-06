Incident sur la ligne 4 du métro : des centaines de passagers bloqués pendant deux heures sous un tunnel

Plusieurs centaines d’usagers de la ligne 4 ont passé leur soirée bloqués dans le métro ce mercredi, patientant parfois deux heures dans des rames bondées et surchauffées avant d'être évacués par les agents de la RATP. La RATP explique qu'il s'agit d'un "incident exceptionnel" et va lancer une enquête interne.

Cinq rames ont été bloquées dans le tunnel de la ligne 4 à partir de 19h25, l'évacuation de l'ensemble des passagers étant achevée à 21h30, a rapporté une porte-parole de la RATP à France Bleu paris. "Nous présentons toutes nos excuses et nos plus vifs regrets pour cet événement et les conséquences qu'il a pu avoir. Le PDG de la RATP [Jean Castex, ndlr] a demandé une enquête interne pour déterminer les causes exactes de cet incident rare", a déclaré cette porte-parole.

Cet incident, qualifié d'"exceptionnel" par la RATP, a fait suite à une "avarie sur un train" vers 18H20 qui a "perturbé l'ensemble du réseau entre Porte d'Orléans et Montparnasse". Le blocage des rames (ou navettes dans le jargon de la RATP) dans le tunnel a contraint "les voyageurs à attendre" à l'intérieur "avant de pouvoir être évacués", selon la RATP.

A la sortie, les voyageurs en difficulté étaient attendus par les pompiers en gare de Paris Montparnasse et dans la station Saint-Placide. Le trafic a repris vers 22h15 mais restait très perturbé.

La colère des usagers sur Twitter

Sur Twitter, plusieurs usagers des transports en commun ont fait part de leur mécontentement soulignant que les interruptions de trafic ont débuté aux alentours de 18h ce mercredi et qualifiant la situation "d'enfer" et de "pagaille". Certains ont également dénoncé le manque d'information, les coupures d'aération et la chaleur dans les métros bloqués. Sur des vidéos postées sur le réseau social, ils ont aussi partagé leur évacuation dans les tunnels du métro parisien et l’attente dans des wagons totalement saturés de passagers.

Ligne 13 totalement interrompue

Outre la ligne 4 fortement perturbée ce mercredi soir, la 13 était également interrompue depuis 20h30 sur l’ensemble de la ligne en raison "d’un incident technique". Selon la RATP, l'ensemble de la ligne qui circule entre Châtillon-Montrouge et Saint-Denis Université ainsi qu'Asnières Gennevilliers Les Courtilles subit "une panne majeure". La reprise, un premier temps estimée à 21h30, est désormais annoncée à 23h.