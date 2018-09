C'est donc le constructeur ferroviaire Alstom qui fournira le matériel roulant des lignes 15,16 et 17 du Grand Paris Express. Ce premier marché porte sur la livraison de 150 voitures (25 trains de 6 voitures) pour un montant de plus de 280 millions d’euros.

Île-de-France, France

Et ce n'est que la première étape. A terme, le contrat qui est entièrement financé par Ile-de-France Mobilité pourra atteindre la somme d '1,3 milliards d'euros pour le développement et la fournitures de 1 000 rames soit l'équivalent de 183 rames pour le déploiement du métro Grand Paris Express.

Une première tranche de 280 millions d'euros pour Alstom

Le constructeur ferroviaire Alstom a été choisi la réalisation du marché d’étude et de fourniture du matériel roulant pour les lignes 15, 16 et 17 du futur métro.

Ces nouveaux métros à roulement fer de grande capacité pourront circuler jusqu’à 110 km/h en mode automatique sans conducteur et seront constitués de rames de 6 voitures sur la ligne 15, et de 3 voitures sur les lignes 16 et 17.

Les premières rames, sortiront d’usine dès 2022 pour les premières mises en service commercial prévues à l’horizon 2024.

350 salariés Alstom en France qui travailleront sur ce projet

Six sites français Alstom concevront et fabriqueront ce nouveau matériel. Le site de Valenciennes Petite-Forêt sera en charge du management de projet, des études, du développement, de la production, de l’assemblage et de la validation des trains. Cinq autres sites d’Alstom en France développeront et produiront les composants : Le Creusot pour les bogies, Ornans pour les moteurs, Tarbes pour les systèmes de traction, Villeurbanne pour l’électronique embarquée et le système de télémaintenance et Saint Ouen pour le design.