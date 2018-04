Rouen, France

Après le train, prendre le bus ou le métro à Rouen va également s'avérer compliqué à partir de ce jeudi 5 avril : la CGT de la TCAR appelle les salariés à faire grève près d'une heure chaque jour jusqu'au 28 avril inclus. Le syndicat est habitué depuis près de 10 ans à ce type de grève. Selon Olivier Cosnefroy, le secrétaire général CGT à la TCAR, le procédé présente deux intérêts : "Premièrement, cela pénalise moins l'usager. Mieux vaut débrayer sur seulement 55 minutes que d'être privés de bus durant toute une journée. Ensuite, les salariés ne perdent qu'une heure de grève et peuvent s'inscrire plus facilement dans le mouvement".

Des revendications salariales

Les salaires constituent le premier motif de discorde avec la direction, explique Olivier Cosnefroy. "L'indice "salaire général" à la TCAR a été revalorisé pour l'année de 0,8% alors que l'indice d'inflation est de 1,2% minimum, et que la revalorisation du SMIC est de 1,2 également. Donc en terme de revalorisation globale, on est en dessous de tout ce qui se fait". La CGT dénonce également une diminution des effectifs et un manque d'aménagement des fins de carrières. "L'âge du départ en retraite est repoussé à 62 ans, et peut-être 65 dans un avenir proche. Or, la direction va être confronté à un problème d'aptitude. Un conducteur plus âgé, s'il a des problèmes de santé, ne peut pas faire son métier correctement. Donc on demande des aménagements pour ces salariés, avec des horaires de travail plus souples".

Les horaires de grève :