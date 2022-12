Métros, RER, Transiliens : voici les transports maintenus la nuit du Nouvel An à Paris et en Ile-de-France

Ile-de-France Mobilités remet en place son dispositif pour la nuit du Nouvel An, ce samedi 31 décembre et dimanche 1er janvier. Son slogan : "Laissez-nous vous raccompagner, on connaît le chemin."

Six lignes de métro (dont les automatiques 1 et 14, ainsi que la 2, la 5, 6 et la 9) vont fonctionner toute la nuit de la Saint-Sylvestre. Néanmoins, toutes les stations ne vont pas être desservies.

Plusieurs lignes de métro et de RER vont rester ouvertes la nuit de la Saint-Sylvestre. - Ile-de-France Mobilités

Les Transiliens vont aussi jouer les prolongations

Les Transiliens vont aussi être accessibles. Comme pour les métros, les rames ne marqueront pas l'arrêt à toutes les stations. Enfin, toutes les gares vont être desservies par les RER A et B, à l'exception de Charles de Gaulle - Étoile pour la ligne A, indique la RATP, en raison des festivités sur les Champs-Élysées.