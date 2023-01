Métro : retour à la normale d'ici le 1er avril promet Jean Castex

Les opérateurs de transports étaient convoqués ce vendredi matin par Ile-de-France Mobilités (IDFM) pour détailler les modalités du retour à un service normal après plusieurs mois de galère pour les usagers. Les dirigeants de la RATP, SNCF, Transdev et Keolis ont été entendus par Valérie Pécresse, la présidente d'IDFM et les administrateurs.

Le PDG de la RATP, Jean Castex, a d'emblée présenté ses excuses aux usagers. "Je veux dire aux millions d'usagers mes regrets, mes excuses de cette situation et surtout, ma profonde volonté d'améliorer les choses".

Le dirigeant présenté un plan détaillé de retour à la normale ligne par ligne. Pour le métro, l'objectif est de retrouver une offre normale sur toutes les lignes d'ici le printemps. Le retour de l'offre à 100% est prévue le 1er mars sur les lignes 3, 5, 8 et le 1er avril sur les lignes 1, 2, 3bis, 6, 7bis, 10, 12. Le service continuera a être réduit sur les lignes 4 et 11, actuellement en travaux.

Le retour à normale n'est en revanche prévu qu'à l'été sur le réseau de bus RATP, a indiqué Jean Castex sans plus de précision. Depuis janvier, 17% des bus RATP ne roulent pas à Paris et en petite couronne. Un chiffre en légère amélioration par rapport à septembre 2022 (25%).

Pas de calendrier précis pour les lignes SNCF

Du côté de la SNCF, aucun calendrier précis n'a été avancé. L'offre est déjà à 100% sur les RER A, B et C a indiqué Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs. Mais cette offre à 100% ne signifie pas que ces lignes fonctionnent bien.

S'il s'est félicité de la ponctualité globale qui s'établit à 98% sur le réseau SNCF en 2022, le dirigeant reconnaît qu'il s'agit de moyennes et que "sur les RER B et D, et plus récemment sur le RER C, nous n'y sommes pas".