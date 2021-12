Des parkings gratuits pour les courses de Noël dans la métropole Aix-Marseille

Faire ses courses de Noël en centre-ville : pas facile quand il s'agit de se garer. Pour favoriser l'attractivité des commerces de centre-ville, la Métropole Aix-Marseille annonce des opérations parkings gratuits ces prochaines semaines dans plusieurs villes. Comment faire ? Il suffit de prendre un ticket à l’entrée du parking et le valider à la sortie. Vous n’aurez rien à payer sur les tranches horaires concernées.

À Salon-de-Provence, dès ce week-end

A Salon-de-Provence, les parkings suivants seront gratuits de 10h à 19h les 4, 5, 11, 12, 18 et 19 décembre :

Parking L’Empéri, Cours Gimon

Parking Portail Coucou, Boulevard Lamartine

Deux heures de stationnement gratuit à Aubagne, Cassis, La Ciotat et Marseille

Deux heures de stationnement gratuit sont offertes les samedis et dimanches 11, 12, 18 et 19 décembre 2021 dans les parkings métropolitains de Marseille, Cassis, La Ciotat et Aubagne (liste ci-dessous) :

Aubagne

Potiers - Parking Q Park, rue des Tuiliers

Marché - Parking Q Park, 17-41, avenue Gabriel Péri

Centre Ancien - Parking Q Park, 30, avenue Elzeard Rougier

Beaumond - Parking Q Park, 65, rue de la République

8 Mai 1945 - Parking Q Park, 120, chemin de l'Isle des Marronniers

Cassis

Viguerie - Parking Effia, 14, avenue de la Viguerie

Mimosas - Parking Effia, 9 avenue Augustin Isnard

Daudet - Parking Effia, Avenue Alphonse Daudet

Madie - Parking Effia, 342-444 avenue du Revestel

Bestouan - Parking Effia, Avenue de l'Amiral Ganteaume

Parking de La Poste (ou parking du Marché), Rond-Point de la source

La Ciotat

Parking Vieux-Port, 17 boulevard André Bertolucci

Parking Centre, 14 boulevard Alphonse de Lamartine

Verdun - Parkings SAGS, Avenue Gallieul

Port de Plaisance - Parkings SAGS, Avenue du Président Wilson

Marseille

Castellane - Parking Indigo, 14bis avenue Jules Cantini, 13006

Charles de Gaulle - Parking Indigo, 22 place du Général Charles de Gaulle, 13001

Estienne d’Orves - Parking Q Park, Place aux Huiles, 13001

Monthyon - Parking Q Park, 31 rue Breteuil, 13007

République - Parking Indigo, 40 rue de la République, 13001

Jean Jaurès - Parking Indigo, 31 place Jean Jaurès, 13005

Vieux-Port-Fort Saint Jean Mucem - Parking Indigo, Esplanade J4, 13002

Phocéens - Parking Q Park, 12 rue Jean Marc Cathala, 13002

Hôtel de Ville - Parking Q Park, Place Jules Verne, 13002

Préfecture - Parking Indigo, 12 boulevard Paul Peytral, 13006

Baret-Saint-Ferréol - Parking Baret, Rue Armény, 13006

Parking Corderie - Parking Q Park, 35 boulevard de la Corderie, 13007

La Timone - Parking Q Park, 278 rue Saint-Pierre, 13005

Gambetta - Parking Q Park, 38 allée Léon Gambetta, 13001

Cours Julien - Parking Q Park, Cours Julien, 13006

Arvieux - Parking Q Park, Place de la Joliette, 13002

Espercieux - Parking Q Park, Rue des Docks, 13002

Palm Beach - P1, Promenade Georges Pompidou, 13008

David - P2, Promenade Georges Pompidou, 13008

Huveaune - P3, Avenue Pierre Mendès France, 13008

Véliplanchistes - P4, Avenue Pierre Mendès France, 13008

La Mer Restaurant - P5, Avenue Pierre Mendès France, 13008

Escale - P6, Avenue Pierre Mendès France, 13008

Vieille Chapelle - P7, Avenue Pierre Mendès France, 13008

Stationnement gratuit dès le week-end du 11 décembre à Istres et Martigues

Le stationnement sera gratuit de 10h à 19h les samedis et dimanches 11, 12, 18 et 19 décembre 2021 dans les parkings métropolitains de Martigues et d’Istres (liste ci-dessous) :

Martigues

Rayettes - Parking SEMOVIM, Boulevard des Rayettes

Degut - Parking SEMOVIM, Boulevard Lucien Degut

Istres