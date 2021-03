Métropole d'Orléans : le pont Cotelle fermé pendant près de deux ans à Olivet, pour cause de travaux

Orléans Métropole a engagé depuis lundi 8 mars un chantier important pour reconstruire le pont Cotelle, situé à Olivet, au-dessus du Loiret, et qui permet un accès à la zone des Montées depuis le sud. "Le pont actuel, constitué de deux passerelles conçues pour être provisoires, et soutenu par de nombreux appui dans le Loiret, est aujourd’hui un ouvrage particulièrement vétuste et ne répondant plus aux objectifs d’usages sur le territoire", indique la collectivité.

Le pont sera détruit à partir de juin2021, puis reconstruit

Objectif de cette destruction puis reconstruction : rendre le pont Cotelle "plus confortable, sûr et agréable pour l’ensemble de ses usagers (cycles, piétons et voitures) et à mieux l’intégrer dans son environnement naturel d’exception grâce à une insertion architecturale et paysagère de qualité."

Le pont Cotelle aujourd'hui - Google maps

"Actuellement difficilement empruntable par les cycles et les piétons, le nouvel ouvrage et les voies reprises intégreront une piste cyclable dans le sens Olivet/Orléans et un espace partagé piétons-vélos dans le sens montant". Ces travaux vont durer vingt-deux mois mois, jusqu’en décembre 2022, pour un coût de sept millions d’euros.

Pendant la durée des travaux, le pont et la rue Cotelle (entre les deux carrefours giratoires) seront entièrement fermés à la circulation. Par conséquent des déviations seront mise en place, via la rue de La Source, l’avenue Gaston Galloux et la RD2020.