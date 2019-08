VIDÉO - Métropole de Bordeaux : les essais du tram D lancés, place à l'extension de la ligne A vers l'aéroport

Bordeaux Métropole, France

Ça y est ! Le tram D n'est plus uniquement synonyme de travaux, de commerces en difficultés, de riverains exaspérés... ce n'est plus tout à fait le "tram D comme Désiré", comme le surnomme Anne-Marie Cazalet, maire du quartier Chartrons-Grand Parc. Désormais, des rames circulent entre Quinconces et mairie du Bouscat : les essais ont débuté ce lundi 12 août, avec une ultime péripétie : trois heures de retard pour l'arrivée des deux rames de test ! Elles ont progressé côte à côte sur la première portion du trajet, à 3 km/h environ. Ces essais vont se poursuivre jusqu'à la mise en service de la première portion mi-décembre. La seconde, entre mairie du Bouscat et Eysines, est attendue pour mi-février.

C'est un chantier de trois ans à 250 millions d'euros qui s'achève. La Métropole compte transporter 62 000 voyageurs chaque jour sur cette ligne, avec une fréquence d'un tram toutes les 6-7 minutes.

Prolonger la ligne A jusqu'à l'aéroport

Et maintenant ? La Métropole ne s'arrête pas là. D'autres projets sont en cours, plus ou moins avancés. L'extension de la ligne A jusqu'à l'aéroport de Bordeaux Mérignac est "sur les rails", s'amuse Christophe Duprat, vice-président de la Métropole, en charge des transports. "Les travaux vont démarrer à la rentrée pour une livraison en 2021, début 2022. On va aller desservir un bassin d'emploi, l'Aéroparc, on va desservir l'aéroport, ce qui est important également. On a encore beaucoup de perspectives sur notre réseau".

Et l'élu de citer notamment les concertations en cours vers Talence, vers Gradignan, elle démarrera bientôt vers Saint-Médard-en-Jalles. Plusieurs projets de BHNS, bus à haut niveau de service, sont également dans les cartons de la Métropole. Avec un objectif, précise Christophe Duprat : "toujours plus de réseaux pour augmenter encore la part modale des transports en commun et pour que la voiture continue à diminuer dans cette part modale dans notre agglomération".

