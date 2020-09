Métropole de Grenoble : après les trottinettes, les vélos électriques en libre-service

Des vélos électriques "Pony" font actuellement leur apparition dans la métropole de Grenoble, sur les places de stationnement qui ont été "neutralisées" et sont désormais dédiées aux trottinettes et vélos électrique en libre-service partagé. Ce nouveau service, confié par Grenoble Alpes Métropole à un opérateur privé basé à Angers, vient compléter l'offre de trottinette "Tier" installée depuis le début de l'été. Il concerne d'abord Grenoble, le campus de Saint-Martin-d'Hères et la zone d'activité Inovallée (entre Meylan et Montbonnot-Saint-Martin).

Un fonctionnement qui permet d'éviter les "débordements"

Comme pour les trottinettes, il suffit de télécharger une application et de scanner le QR code pour emprunter le vélo. Evidemment le service est payant : 1 euro pour le déverrouillage puis 0,19 euros par minute d'utilisation. De la même manière le vélo se prend et se dépose sur un emplacement dédié sans quoi l'emprunteur s'expose à continuer à payer tant que le vélo ne rejoint pas une de ces places. A l'image des trottinettes les vélos sont aussi automatiquement bridés à 6km/h lorsque le vélo entre dans des parcs et zone piétonnes. Leur vitesse maximum en utilisation normale est de 25km/h. 500 de ces vélos doivent être déployés dans les jours qui viennent et près d'un millier par la suite.

