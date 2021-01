Métropole de Nantes : la concertation sur les nouvelles lignes de tramway termine ce dimanche

Si vous voulez donner votre avis sur le projet des nouvelles lignes de tramway à Nantes, dépêchez vous car il ne reste plus que deux jours (ça se passe ici). Dimanche 24 janvier se termine la concertation citoyenne ouverte depuis le 26 octobre.

Le projet prévoit donc trois nouvelles lignes de tramway à l'horizon 2026 pour relier Rezé à Saint-Herblain et La Chapelle-sur-Erdre sans passer par la place du Commerce. Elles ont aussi pour objectif de desservir au mieux le nouveau CHU qui doit sortir de terre sur l'Île de Nantes en 2026.

La concertation pas encore terminée, beaucoup d'internautes critiquent d'ores et déjà le projet. Les remarques concernent surtout le manque d'accessibilité à l'aéroport et l'absence de tram dans les villes de la première couronne. Marc Moussion, membre du groupe de réflexion GAELA (Groupement d'Analyse et d'Études de Loire-Atlantique), s'interroge lui aussi sur l'aspect financier : "Les vingt-trois communes périphériques financent 50 % du projet, et si on l'analyse, on constate que seulement sept communes sont concernées. On peut se poser la question : quelle va-t-être la réaction des communes qui ne sont pas concernées."

Par ailleurs, le GAELA constate que ce projet ne va pas régler les problèmes de transport pour les personnes qui habitent au-delà de la Métropole. Ils représenteraient 40 % des travailleurs nantais d'après marc Moussion.