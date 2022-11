Métropole grenobloise : le trafic des transports en commun reprend ce mercredi 9 novembre

La circulation des tramways et des bus reprend à partir du mercredi 9 novembre dans la métropole grenobloise. Les agents de maîtrise - en charge de la sécurité du réseau - ont décidé de retourner au travail suite à une assemblée générale organisée ce mardi 8 novembre. Ils acceptent les propositions faites pas la direction de M TAG, notamment une hausse des salaires de 3 % à compter du 1er janvier et une refonte de la grille salariale.

Les salariés étaient en grève depuis le vendredi 4 novembre et le trafic reste encore perturbé ce mardi 8 novembre. Les tramways ne circulent pas et les bus des lignes proximo et chrono arrêtent de circuler à partir de 20 heures.