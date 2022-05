Métropole grenobloise : nouvelle grève chez M'Tag dès ce lundi 2 mai, des perturbations à prévoir

Moins de deux semaines après l'agression d'une conductrice et un droit de retrait massif des agents, un nouveau mouvement social secoue M'Tag, cette fois côté maintenance. Et cela pourrait vite avoir un impact sur le trafic des bus et tram.