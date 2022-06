Métropole lilloise : des perturbations à prévoir ce mercredi dans les transports en commun

En raison d'un mouvement social chez Ilévia, les perturbations continuent ce mercredi sur les lignes de bus et de tramway à Lille. Le métro n'est pas concerné. L'appel à la grève sera reconduit jeudi et jusqu'en début de semaine prochaine selon la CGT.

Un mouvement social a perturbé les transports en commun à Lille ce mardi. Les salariés grévistes demandent une "revalorisation des salaires", écrit le syndicat UNSA dans un communiqué, qui rejoint le mouvement initié par la CGT.

Des tramways et des bus moins fréquents aux heures de pointe

Ce mardi, il n'y avait plus aucun tramway entre 17h30 et 18h30 selon la CGT, avant une reprise progressive ensuite jusque 19h30. Pour ce mercredi, la direction d'Ilévia prévoit de fortes perturbations sont à prévoir sur le réseau tramway de 6h45 à 9h15 et de 17h30 à 20h00 avec des retards importants pouvant éventuellement aller à une interruption totale du trafic.

D'importantes perturbations sont une nouvelle fois à prévoir aux heures de pointes, le matin comme le soir. Les lignes concernées sont les Lianes L3, L4, et L8 et les bus 17, 30, 33, 34, 35, CIT5 (Roubaix) et CITT (Tourcoing).

Une reconduction à prévoir jusqu'au week-end et en début de semaine prochaine

Les journées de jeudi et de vendredi seront très compliquées selon les prévisions de la CGT.La grève devrait être suspendue ce week-end avant une reprise en début de semaine prochaine.

Pour connaître en temps réel les prévisions de trafic, Ilévia invite les voyageurs à consulter le site ilevia.fr et l'application Ilévia. Le métro circulera normalement.