Métropole lilloise : les automobilistes seront payés pour qu'ils roulent en-dehors des heures de pointe

On espère bien avoir trouvé un moyen supplémentaire de diminuer les bouchons et la pollution dans la métropole lilloise. Le conseil métropolitain se prononce ce vendredi soir sur une délibération qui instaure un écobonus, un dispositif venu de l'agglomération de Rotterdam, aux Pays-Bas et qui n'a jamais été mis en place en France jusqu'ici.

Qui pourra en bénéficier ?

N'importe quel usager de l'autoroute A1 et A23, qu'il habite ou non la Mel. Les habitants du bassin minier, de la Pévèle ou encore du Valenciennois pourront également prétendre à cette aide de la métropole lilloise.

Quels critères remplir pour en bénéficier ?

Il faut être un automobiliste qui emprunte l'A1 et l'23 aujourd'hui aux heures de pointe et s'engager :

- soit à rouler seul dans sa voiture en dehors des heures de pointe : 7h-9h en direction de Lille et 16h30-18h30 en direction de Paris (A1) et 7h-9h en direction de Lille (A23)

- soit rouler en covoiturage quel que soit l'heure de la journée (au moins 1 personne à bord en plus du conducteur)

- soit prendre son vélo et laisser la voiture au garage

- soit prendre un transport en commun (bus, train, métro,...) et laisser sa voiture au garage

Combien ça peut rapporter ?

La personne volontaire pour l'Ecobonus percevra directement sur son compte bancaire 2€ par trajet "non-effectué" selon les critères décrits ci-dessus. L'aide sera plafonnée à 80€ par mois, soit 960€ à l'année. un bénéficiaire ne pourra s'inscrire que sur une durée d'un an. L'exemple de Rotterdam a montré que 80% des bénéficiaires avaient pris l'habitude de conserver leur bonne résolution de déplacement après la fin de l'aide financière.

Quels sont les objectifs recherchés ?

La Mel espère faire diminuer les kilomètres de bouchons, matin et soir, sur ces grands axes. Dans sa communication, elle prend l'exemple de l'autoroute A1 où l'on comptabilise 12 000 véhicules par heure en moyenne entre 7h et 9h. Une diminution du trafic de 6% sur cette plage horaire revient à "effacer" 750 véhicules chaque heure.

Comment contrôler le dispositif ?

Des caméras Lapi (lecteur automatisé de plaques d'immatriculation) seront installées sur les portiques qui devaient servir à l'origine il y a 10 ans à la mise en place de l'écotaxe (un projet sous François Hollande de faire payer les poids lourds qui avait finalement été remis au placard). Ces caméras scanneront toutes les voitures mais ne repéreront que les voitures des "volontaires" inscrits au dispositif Ecobonus. Les autres données seront effacées immédiatement, comme le réclamait la Cnil, la commission nationale informatique et libertés.

Pourquoi l'Ecobonus est désormais possible ?

La Mel avait un premier projet d'Ecobonus en 2018, baptisé à l'époque "péage inversé" ou "péage positif" mais la métropole avait dû y renoncer pour des questions de respect de la vie privée. Elle voulait d'elle-même identifier les potentiels bénéficiaires de cette mesure en détectant sur les grands axes les habitués des heures de pointe avec un système de caméras Lapi. Impossible sans demander le consentement des automobilistes avait estimé la Cnil. La notion d'automobilistes volontaires a, semble-t-il, changé la donne, juridiquement parlant.

Quand s'inscrire ?

La Mel va lancer un appel aux volontaires en mars 2023. Il faudra donc s'inscrire, télécharger une application sur son smartphone sur laquelle chaque jour où l'on se déplace on indiquera son mode de déplacement de façon à ce que les portiques installés sur l'A1 et l'A23 puissent contrôler que le volontaire n'utilise pas sa voiture.