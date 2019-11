Métropole lilloise : les bouchons ont diminué sur l'A25 grâce aux 70 km/h sur le périphérique

Dix mois après l'abaissement de la vitesse de 90 à 70km/h, le préfet dresse un bilan positif de l'expérimentation et va donc pérenniser cette mesure qui, associée à la modulation de vitesse sur l'A25 a permis à chaque automobiliste de gagner 6 minutes de bouchons en moins chaque jour.

Lille, France

Les habitués des trajets quotidiens sur l'axe Dunkerque-Lille auront peut-être du mal à le croire mais ils ont passé moins de temps dans les bouchons en 2019 qu'en 2018.

En 2018, l'A25 était bouchée 3h par jour, c'est 2h33 depuis le début 2019

Rapporté à un automobiliste, on estime que le conducteur a gagné 6 minutes de bouchons en moins dans sa journée en moyenne.

La Préfecture du Nord met en avant l'abaissement de la vitesse maximale de 90 km/h à 70 km/h sur le périphérique lillois depuis le 2 février 2019 ainsi que les mesures de régulation de vitesse sur la portion de l'autoroute A25 Méteren-Englos (23 kilomètres).

Peu d'incidence sur la pollution

Lorsque la mesure du périphérique à 70 km/h a été présenté il y a 10 mois, on espérait diminuer la vitesse et donc les accidents, la pollution, les nuisances sonores et les bouchons. Contrat rempli a priori pour les bouchons, le bruit est en baisse également avance la préfecture en revanche l'impact sur la pollution semble marginale. Les émissions polluantes ont légèrement baissé uniquement à proximité immédiate du périphérique. Les capteurs installés ailleurs dans la métropole lilloise n'ont pas noté d'incidence.