Métropole lilloise : les bus et tramways ne circuleront pas après 20 heures ce jeudi

Suite aux recommandations de la préfecture et des forces de l'ordre, les bus et tramways du réseau ilévia arrêteront de circuler à partir de 20h ce jeudi 29 juin. Une décision pour "garantir la sécurité des voyageurs et des agents du réseau", selon Keolis Lille Métropole, après les violents affrontements de la nuit dernière.

Les métros circuleront normalement

Les deux lignes de métro circuleront normalement. Cependant, la station Porte des Postes sera fermée, comme celle Porte de Douai, suite à de fortes dégradations après la nuit de violences.

Ilévia invite les voyageurs a consulter le trafic en temps réel sur s es réseaux sociaux et sur leur application.

Pas de trams à Valenciennes après 20h

Même chose dans le Valenciennois: le réseau de transports en commun Transvilles annonce que "suite aux incidents survenus hier soir et afin de garantir la sécurité de tous, l'exploitation des tramways prendra fin à 20h".

Derniers départs de trams T1 et T2: