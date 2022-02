Métropole lilloise : à quoi pourraient ressembler les nouvelles lignes de tramway et de bus ?

Plus d'un million d'habitants de la Métropole Européenne de Lille (MEL) ont la parole sur leurs futurs transports en commun. Une consultation publique ouvre pour six semaines, à compter du lundi 21 février prochain. Elle portera sur les deux projets de lignes de tramway prévus d'ici 2028, et deux projets de lignes de bus à haut niveau de service qui devraient être opérationnelles en 2027.

Quelles sont ces lignes ?

Quatre lignes sont concernées par cette concertation citoyenne. Elles font partie du Schéma Directeur des Infrastructures de Transports (SDIT) de la MEL, un plan sur les grandes structures de transports en commun voté en 2019, qui fixe les axes principaux en la matière à horizon 2035. L'investissement total pour les 27 projets de nouvelles liaisons du SDIT est estimé à 2 milliards d'euros.

En visite à Lille en octobre dernier, le premier ministre Jean Castex avait annoncé une enveloppe de 120 millions d'euros pour les transports en commun dans la MEL, et la création de deux nouvelles lignes de tramway en plus des deux lignes déjà existantes.

Deux projets de lignes de tramway

Le premier projet de ligne concerne le pôle métropolitain de Lille et sa couronne, sur la zone ouest de la métropole. Il s'agit d'une ligne à trois branches, qui permettra de se rendre à Lille depuis Wambrechies au nord, Hallennes-lez-Haubourdin à l'ouest, et Seclin au sud. Pour l'instant, les usagers ont le choix entre la voiture et le bus pour faire ces liaisons. Ce sera normalement la ligne la plus fréquentée, avec plus de 100.000 voyageurs par jour.

Le deuxième projet porte sur la zone Roubaix Tourcoing, qui compte aujourd'hui 90.000 habitants. Il devrait profiter aux communes les plus éloignées des transports en commun : Hem, Wattrelos et Neuville-en-Ferrain. La nouvelle ligne sera dans la continuité des deux tramways qui existent déjà : Lille-Roubaix et Lille-Tourcoing.

Ces deux lignes devraient être en fonctionnement en 2028.

Les quatre lignes du projet de transports en commun soumis à la consultation citoyenne. - Métropole Européenne de Lille

Deux projets de lignes de bus à haut niveau de service

Deux lignes de bus à haut niveau de service (BHNS) sont également soumises à la concertation. Il s'agit d'un intermédiaire entre le tramway et le bus. Généralement plus rapide et plus fréquent qu'un bus classique, il profite de voies et de feux de circulation dédiés.

Le premier projet de ce "tram sur pneus" doit relier Lille à Villeneuve d'Ascq. La ligne devrait traverser Lille d'ouest en est, partant de Lomme et Euratechnologies pour rejoindre les 4 Cantons de Villeneuve D'Ascq, en passant par Cormontaigne, République et le stade Pierre Mauroy. Une trentaine de stations sont prévues, avec une variante passant par l'hôtel de ville de Villeneuve d'Ascq.

Le deuxième décrit cette fois un croissant au nord-est de Lille en reliant Villeneuve d'Ascq, au départ du stade Pierre Mauroy, à Marcq-en-Baroeul et Saint-André-lez-Lille, en passant par l'université de Pont de Bois, la mairie de Mons-en-Baroeul et l'hippodrome de Marcq. Une vingtaine d'arrêts sont prévus, avec une variante au départ de la zone industrielle du Hellu à Lezennes au lieu du stade Pierre Mauroy.

La mise en service de ces lignes est prévue en 2027.

Comment participer ?

Pour donner son avis sur ces projets, il suffit de s'inscrire se rendre sur la plateforme de participation citoyenne de la métropole. On y retrouve la cartographie précise des lignes ainsi que les ambitions de ces nouveaux transports, à savoir : s'adapter aux besoins en augmentation des usagers, favoriser le développement durable en diminuant les trajets en voiture, et mettre en place des transports en communs accessibles à tous.

Les communes concernées doivent également mettre en place des points d'informations.

Il est possible de s'inscrire à la réunion de lancement de la concertation, le lundi 21 février, mais des réunions précises sur chacune des lignes sont également prévues, ainsi que des ateliers par secteur, tout au long des six semaines de concertation. La réunion de clôture est prévue le 5 mars prochain.