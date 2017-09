Metz : comment faciliter la vie des cyclistes ?

Avec 95 km de pistes cyclables, on peut rouler quasiment partout à vélo dans Metz. Les membres de l'association Metz à vélo l'assurent. En pleine semaine de la mobilité, ils ont inauguré avec la municipalité deux aménagements routiers, boulevard de Trèves et route de Borny.

En pleine semaine de la mobilité, deux aménagements routiers pour les cyclistes ont été inaugurés à Metz. Au croisement des boulevards de Trèves et Victor Demange, la route a été réduite de trois à deux voies, pour aménager une vraie grande piste cyclable partagée sur un large trottoir. "Il faut rééquilibrer le partage de l’espace public" explique Emilie Essert, responsable de l’écomobilité à la ville de Metz. "On fait en sorte que la circulation soit quand même toujours fluide".

A 30 km/h, une voiture ralentie naturellement

L’autre aménagement récent pour les cyclistes à Metz se trouve route de Borny. Le pari est d'avoir réduit l'espace des voitures, pour dessiner des couloirs à vélos de part et d'autre. Donc les véhicules sont obligés de ralentir pour se croiser et de mordre un peu sur la bande cyclable. Mais ça ne fait pas peur au président de l'association Metz à vélo, Hervé Ribon : "quand une voiture roule à 30km/h elle ralentie naturellement quand elle rencontre un vélo, alors qu’à 50 km/h l’automobiliste a du mal à rester derrière le cycliste et à attendre avant de dépasser".

La nouvelle règle de circulation route de Borny à Metz. - Edmond Nagel (Metz à vélo)

C’est pour ça que la ville de Metz étend les zones limitées à 30 km/h : "nous étions à 30 km de rues concernées au début du premier mandat de Dominique Gros, alors qu’aujourd’hui nous avons atteint 120 km de rues", indique Guy Cambianica, l’adjoint au maire de Metz chargé de la voierie. "Beaucoup de gens me réclament toujours plus de pistes cyclables, mais il y a des endroits où ne pourra jamais en installer, donc on met l’accent sur la sécurisation des points noirs pour les deux roues".

Parmi les axes à sécuriser, il y a le boulevard Paixhans. Edmond Nagel, de l’association Metz à vélo admet qu’il roule sur le trottoir sur ce boulevard : "je sais que ce n’est pas recommandé par rapport aux piétons, mais ma priorité est d’être en sécurité".

Les voitures me coupent la route en tournant à droite pour se garer

Pour améliorer la sécurité, les automobilistes peuvent aussi faire davantage attention. Stéphane, un cycliste qui a abandonné la voiture, raconte que les automobilistes lui coupent parfois la route en voulant se garer le long du trottoir à droite, et souvent ils ne mettent même pas de clignotant. "Moi, j’essaye de faire attention aux piétons, je leurs laisse toujours la priorité. C’est toujours moi qui m’adapte, c’est ma conception du vivre ensemble".

L'an prochain, Metz métropole reprendra à sa charge les pistes cyclables, histoire que celles-ci ne s'arrêtent pas brutalement quand on passe d'une commune à une autre. L’objectif sera d’atteindre 180 km de pistes cyclables.