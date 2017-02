Metz : du nouveau pour le stationnement payant

Depuis le 1er janvier dernier, c'est la société Indigo qui gère le stationnement payant en voirie à Metz. Une délégation de service public qui lance toute une série de nouveautés. Le conseiller municipal en charge du dossier fait le point sur France Bleu.

Le stationnement payant à Metz vit une petite révolution. Depuis le 1er janvier 2017, c'est la société Indigo qui a récupéré la délégation de service public. "Il fallait renouveler tout le parc des horodateurs, explique Guy Cambianica, conseiller municipal délégué en charge de la politique de stationnement, c'est cette société qui va supporter l'investissement, la ville remboursera sur la durée".

Lecture automatique des plaques d'immatriculation

Le conseiller poursuit : "le parking, c'est un vrai métier. Ça nécessite des infrastructures et des spécialités. Et puis nous apportons des nouveautés, avec une digitalisation du parking." Par exemple, les données du système de circulation Gertrude, ainsi que les informations venant des parkings seront collectées pour permettre aux utilisateurs de se garer au plus près des commerces.

Il sera également installé une voiture qui lira automatiquement les plaques d'immatriculation. Elle permettra de remonter de l'information au système central. Concrètement, via une application smartphone, les utilisateurs seront guidés vers leur place de stationnement. "Ça va permettre également de regarder où des voitures restent stationnées trop longtemps et cassent un peu la logique du partage de la ville." Mais pas question de "*_faire la course aux verbalisations*, l'idée est de fluidifier le stationnement dans la ville_".

Le stationnement à la cathédrale gratuit une demi-heure

Reste enfin la question des places autour de la cathédrale et du marché couvert. Guy Cambianica confirme : "à partir de mi-février, le parking sera gratuit pendant une demi-heure sur ces deux places". Ensuite, en revanche, il coûtera très cher (25 centimes la minute). Et il sera interdit la nuit. "Le maire de Metz est très attaché à la beauté de la ville", justifie le conseiller municipal.