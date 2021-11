Metz : Grève au Met', seul 50% du trafic assuré lundi

Un mouvement de grève prévu lundi 15 novembre va fortement impacter le trafic des bus et Mettis de la ville. Seul 50% du trafic sera assuré sur le réseau.

Les usagers des transports en commun de Metz métropole (Le Met') vont devoir s'armer de patience, ce lundi 15 novembre. Un préavis de grève a été déposé et le mouvement s'annonce suivi, puisque la direction du réseau annonce que le trafic du réseau LE MET' sera "fortement perturbé" et précise que "le service garanti sera de niveau 2, correspondant à 50% de service assurés".

Un Mettis toutes les 20 minutes

Il faut s'attendre à avoir un Mettis toutes les 20 minutes, ce lundi, aux heures de pointes. Pour les Lianes et les Citeis, le détail est indiqué sur le site du Met'.

Pour savoir si votre ligne est touchée, vous pouvez consulter les horaires du service minimum. D'ores et déjà, on sait que "Le C16 ainsi que les navettes 81, 83, 87 , FLEXO F1, F2 et F4 ne circuleront pas".

En revanche, "L’ensemble des lignes PROXIS P101 à P113, les lignes à vocation scolaire, la ligne C12 ainsi que les NAVETTES N18, N70, N88 à N93 et FLEXO F3 circuleront normalement. La N84 sera assurée à 50%".