La gare de Metz est la plus belle de France

Victoire monumentale pour la gare de Metz qui vient de remporter le concours organisé sur Facebook par Gare & Connexion. La gare SNCF vient d'être désignée "plus belle gare de France" avec 31.000 "j'aime" récoltés, elle devance la Rochelle de plus de 10.000 votes.

"Est-ce que le résultat du concours annoncé pour 18h va tomber avec 15 minutes de retard comme pour les trains?" écrivait ce lundi soir un internaute sur la page Facebook de Gare et connexion, une entité de la SNCF. Pas du tout en fait, à 18h tapante la bonne nouvelle est annoncée sur France Bleu Lorraine. Metz a remporté le concours largement, 51.000 "j'aime" sur la page Facebook de gare et connexion, c'est net et sans bavure.

La gare de Metz devance largement la Rochelle après avoir éliminé Tours, Strasbourg et Limoges

Infographie Gare & Connexion

Il n'y a pas photo

Les commentaires ont fusé sur la page Facebook, Bertrand par exemple explique que le concours aurait dû s'appeler "quelle est la 2ème plus belle gare de France" tellement selon lui "il n'y a pas photo pour la première place, c'est Metz". Georges visiblement connaisseur argumente "une façade, des halls surmontés de verrières et poutres, des fresques murales, des salons, des escaliers monumentaux"..."Une gare incomparable" pour Vivie originaire de Metz mais habitante de la Rochelle.

L'entrée de la gare de Metz © Maxppp - PQR

Evidemment il y a eu quelques commentaires désobligeants, comme gare de "casques à pointe" ou des internautes qui ont voté la Rochelle car "ils habitent Nancy". Angélique de son côté estime que les "Messins ont travaillé la communication pour gagner, nous à la Rochelle on travaille l'écologie urbaine, nous sommes les pionniers depuis 40 ans"

La gare SNCF de Metz © Maxppp - PQR

La gare de Metz a le titre de plus belle gare de France pour un an. Elle espère maintenant être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la demande est en cours depuis plusieurs années.