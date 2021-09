Meurthe-et-Moselle : il tire le portrait d'habitants et de leur moyen de locomotion en milieu rural

Depuis le 13 septembre, un jeune photographe Charles Urban sillonne la communauté de communes Seille et Grand Couronné et immortalise ses habitants et leur moyen de locomotion. A terme, une exposition itinérante.

Les mobilités en milieu rural, au cœur d'un projet culturel. Depuis le 13 septembre et jusqu'au 3 octobre, un jeune photographe strasbourgeois sillonne la communauté de communes Seille et Grand Couronné qui compte 42 communes entre Pont-à-Mousson et Nancy. Charles Urban, 28 ans, est en résidence d'artiste. Il tire le portrait d'habitants avec leur moyen de locomotion.

Ce matin-là, c'est Pascal Fleurant, professeur d'éducation physique et sportive, demeurant à Laneuvelotte, qui se prête au jeu : "Ce n'est pas évident parce qu'on ne sait jamais trop comment se placer, c'est toujours un petit peu gênant !" Pascal qui se déplace jusqu'à Nancy, le plus souvent avec son scooter. "C'est très pratique pour la ville car il est léger, ne consomme pas beaucoup, c'est un bon moyen pour se déplacer rapidement."

Charles Urban photographie aussi des lieux symboles de mobiités © Radio France - Isabelle Baudriller

Charles Urban a aussi photographié un pizzaïolo et son camion, une infirmière et sa voiture, un cycliste ou encore un adepte de la trottinette. Mais le mode de transport qui revient le plus est incontestablement la voiture, quasi incontournable à la campagne. "J'ai moi-même grandi à la campagne et on n'avait aucun moyen de transport autre que le véhicule personnel", lance le photographe.

Mon projet est d'apporter un instantané en 2021 sur les solutions de mobilités ici. Peut-être aussi que ce genre de photos sera intéressant à regarder d'ici 15-20 ans pour voir comment les choses auront évolué - Charles Urban, photographe

Charles Urban s'intéresse aussi aux routes de campagne de Seille et Grand Couronné... - Charles Urban

... et aux véhicules qu'il croise - Charles Urban

L'artiste-auteur immortalise aussi des lieux de mobilités : abribus, gares, petites routes, intersections, Voie Verte. Son projet aboutira à une exposition itinérante d'une trentaine de photos dans la communauté de communes Seille et Grand Couronné. Première étape : Nomeny, le week-end de la Toussaint.