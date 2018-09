Objectif : Se déplacer plus facilement et polluer moins, faciliter la circulation (éliminer les bouchons) et réduire la pollution atmosphèrique ( les particules fines émises par les voitures diesel causent la mort de 120 personnes dans l'agglomération) Ce projet a été approuvé par le SMTC (syndicat mixte des transports en commun) de la Métropole, le 5 avril, il est soumis aux observations des citoyens, avant d'entrer en vigueur au début de 2019. Chacun peut donner son point de vue d'ici au 19 octobre On peut consulter le projet dans les mairies des 15 principales communes de la Métropole, où se tiendront également des permanences Pour savoir comment participer à l'enquête publique

Ce sera un document cadre qui servira de base aux futures décisions prises par le SMTC et les collectivités locales dans les 12 prochaines années.

Ce PDU propose 79 actions concernant les 49 communes de la métropole.

De la circulation, il y a les effets que tout le monde voit : les bouchons, et il y a ceux qu'on voit dans les hôpitaux. 120 décès par an à cause de la pollution, selon le chiffre du SMTC

Le Syndicat des Transport veut faire évoluer nos comportements : Limiter l'usage individuel de la voiture pour améliorer la qualité de l'air : donner la priorité au co-voiturage et à l'autopartage / Privilégier l'usage du vélo et de la marche. le plan prévoit de porter à 40 km les axes Chrono-Vélo Pour les transports en commun : 3 nouvelles lignes de tram sont programmées, mais sans construire de nouvelles voies ferrées qui coûtent très très cher. Il est envisagé des bus plus rapides beaucoup moins cher en investissement. Meylan sera doté en 2023 du premier Bus BHNS , un sigle inventé par les spécialistes pour dire en français courant : bus très rapide et très fréquent. Il ira jusqu'à Montbonnot et ne coûtera que 60 millions. La ligne E du Tram vers St Egreve avait coûté 300 millions

Et puis le PDU prévoit un RER Ferroviaire : la possibilité de venir en train rapidement de 30 ou 40 km , mais là c'est une compétence du conseil régional Enfin il est prévu un Pass-Mobilité, valable dans tous les transports en commun.

