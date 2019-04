Royan veut encadrer l'usage des trottinettes électriques

Les trottinettes électriques sont de plus en plus nombreuses dans les rues de Royan. Pour éviter les accidents, la mairie veut encadrer leur usage. Un "code de bonne conduite" est en train d'être finalisé. Une décision qui ne plaît pas aux professionnels de la location.

Royan, France

Elles sont rapides, et difficile de les entendre arriver. Les trottinettes électriques sont de plus en plus nombreuses dans les villes françaises, et notamment à Royan. Ce mode de transport est plébiscité par les touristes, mais aussi par certains résidents. Problème : leurs usagers manquent parfois de prudence. Pour éviter les accidents la mairie est en train de finaliser un "code de bonne conduite" pour encadrer ce mode de transport. Un coup dur pour les professionnels de la location de trottinettes électriques.

Sanctionner les abus

Le maire de Royan, Patrick Marengo, dit vouloir éviter des accidents. En attendant une loi pour encadrer l'usage des vélos électriques, dont le vote est prévu en juin 2019, il a décidé de prendre les devants en rédigeant ce qu'il appelle un "code de bonne conduite".

"Il y a un flou juridique - Patrick Marengo, maire de Royan

Plusieurs obligations sont en train d'être définies pour les usagers de ce mode de transport à Royan : obligation de porter un casque et des gants, interdiction de faire monter plus d'une personne à la fois sur ces trottinettes, ou encore limitation de la vitesse maximale autorisée à 6km/h; "cela correspond à la vitesse de quelqu'un qui marche" reconnaît le maire.

Cette trottinette électrique tout terrain a déjà été bridée à 20km/h. Le maire de Royan veut abaisser sa vitesse à 6 km/h. © Radio France - Manon Klein

Les professionnels inquiets

C'est cette mesure de limitation drastique de la vitesse qui agace certains professionnels de la location. "Moi je bride déjà mes trottinettes électriques à 20 km/h (...) à 6 km/h, il n'y a plus d'intérêt de prendre une trottinette" se désole Thierry Bibard, qui travaille dans une boutique qui loue des véhicules légers électriques à Royan. Les trottinettes représentent 95% de ses revenus. Il envisage de transférer la location de ce type de véhicules dans la boutique de l'enseigne à la Palmyre, et d'orienter l'activité de la boutique de Royan vers la location de scooters électriques; "Ce sont des véhicules qui peuvent aller sur la route, et qui donc ne seront pas concernés par l'encadrement voulu par le maire" commente Thierry Bibard.

Ce dernier reconnaît que certains usagers des trottinettes électriques conduisent de manière imprudente, mais il doute toutefois que la mise en place de sanctions change ces habitudes.

Sanctions

Dès que le "code de bonne conduite" sera finalisé, les agents municipaux pourront verbaliser les manquements. En cas de conduite dangereuse sur la voie publique les contrevenants s'exposent à une amende qui peut grimper jusqu'à 1500 euros. Pour l'heure, les policiers municipaux effectuent sur ce dossier une action de sensibilisation auprès des usagers de trottinettes électriques.