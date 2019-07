Mios : un bus gratuit vers la plage pour les ados

Tout l'été les adolescents de la commune peuvent monter gratuitement à bord du Mios and Go en direction de la gare du Teich. Ils prennent ensuite le train direction les plages de La Teste-de-Buch et d'Arcachon.

Le Mios and go en gare du Teich

Mios, France

Le bus est gratuit et le prix du billet de train fixé à 1 euro par trajet. Pour la quatrième année consécutive la mairie de Mios a mis en place en juillet-août un service de transport unique à destination des 14 - 20 ans.

Le Mios and Go circule tous les jours de l'été. Il assure deux liaisons quotidiennes entre les différents quartiers de la commune et les gares du Teich (pour aller à la plage) et de Biganos (pour se rendre à Bordeaux).

Les horaires ont été calculés pour correspondre aux horaires des trains et aux habitudes des ados. "Ca ne sert à rien de proposer un service avant 10h" explique Dominique Dubarry , adjointe au maire en charge de la jeunesse.

Nous avons une commune très étendue avec beaucoup d'enfants dont les parents travaillent. Ca leur permet d'aller à la plage et de gagner en mobilité et en autonomie

- Dominique Dubarry, mairie de Mios

Le bus sillonne l'ensemble de la commune sur deux lignes pour un parcours d'environ 40 kilomètres aller-retour. L'été dernier 400 ados sont montés à bord. Coût pour la mairie : à peine 6.000 euros.