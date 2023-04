Mise à 2X3 voies de l'A63 au sud de Bordeaux : les habitants du Val de l'Eyre farouchement opposés au péage

La concertation publique sur le projet de mise à 2 X 3 voies de l'A63 au sud de Bordeaux se poursuit jusqu'à la fin du mois en Gironde.

L'Etat propose pour l'instant 3 scénarios :

Le premier : on ne fait rien. Le deuxième : on élargit les 35 kilomètres d'autoroute entre les Landes et Bordeaux et on installe un péage pour faire payer les 80.000 voitures et camions qui passent tous les jours (tarif envisagé : 1,40 euros). Troisième scénario : on élargit seulement sur 7km au sud de la rocade et là c'est l'Etat qui finance les travaux.

Ce mardi soir une réunion publique s'est tenue à Salles. Dans le public, une centaine de personnes, toutes opposées au projet de péage.

Une dernière réunion publique aura lieu à La Teste de Buch le 25 avril prochain. Il est également possible de donner son avis en ligne jusqu'au 30 avril sur www.A63Nord.fr. Pour l'instant le site a recueilli 2.500 contributions.