Mise à l'eau réussie pour le Goéland, remorqueur-pousseur des CMN à Cherbourg

Cherbourg, France

Devant les hangars des constructions mécaniques de Normandie à Cherbourg, quelques hommes examinent le Goéland pour savoir s'il est prêt à être mis à l'eau. "Il y a beaucoup de préparation, explique Michaël Verdiere, responsable navire aux CMN, il faut vérifier que le remorqueur-pousseur soit bien fixé sur sa remorque, que tous les panneaux soient bien fermés, bien étanches au moment où on va le mettre à l'eau."

Le remorqueur-pousseur sur sa remorque © Radio France - Marcellin Robine

Le remorqueur traverse une route puis s'installe sous un grand portique. Le bateau qui servira à déplacer des bâtiments de l'armée doit maintenant être levé. Damien dirige la manœuvre. "On va passer des sangles sous le bateau à des endroits bien précis pour ne pas déformer la coque puis on va les reconnecter sur un portique de 15 mètres de haut." Après un changement de sangles, le Goéland s'élève. Dernière partie de l'opération, la mise à l'eau, mission réussie pour Sébastien et ses collègues. "C'est toujours intéressant mais il n'y a pas d'émotion particulière, on est habitué. C'est le premier de la série."

Mise à l'eau réussie pour le Goéland des CMN de #Cherbourg , le premier bâtiment d'une série de remorqueurs - pousseurs pour la Marine nationale pic.twitter.com/wqPFrn54s3 — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) May 7, 2019

Car après le Goéland, les CMN mettront à l'eau dans les prochaines semaines deux autres remorqueurs-pousseurs, le Gravelot et la Mouette. Avant une nouvelle série de bâtiments pour la Marine nationale dans les années à venir.