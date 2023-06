Mise en concurrence des TER : à partir de 2032 pour les trains dans la Drôme

La région AURA va enclencher officiellement ce jeudi le processus d'ouverture à la concurrence des lignes ferroviaires régionales. Elle est l'une des dernières régions à se lancer. Et elle va utiliser tout le temps autorisé par la loi pour le faire, c'est-à-dire jusqu'en 2033. "On a volontairement attendu et on apprend beaucoup des premières régions qui ont essuyé les plâtres" explique le vice-président aux transports Frédéric Aguilera. Le chantier est énorme pour une région où circulent 1.500 TER et 220.000 voyageurs chaque jour.

Les lignes de la Drôme concernées entre 2032 et 2034

Le choix retenu est celui de six lots : le réseau ferroviaire actuel est découpé en cinq zones géographiques et il y aura un appel d'offres spécifique pour la gestion des billets et des relations avec les usagers. L'appel à candidatures débutera dans un an, en juillet 2024. Ensuite démarreront de longues négociations avec les opérateurs, la SNCF ou ses éventuels concurrents privés.

La première zone attribuée sera l'Auvergne. Pour la ligne Valence-Grenoble et la ligne Valence-Die incluses dans le lot "Chambéry-Grenoble", la mise en place est prévue au plus tôt en 2032. Pour la ligne de la Vallée du Rhône qui est dans le lot "Etoile ferroviaire lyonnaise", ce sera en 2034.

L'opposition veut un cahier des charges très strict

La région "gardera la main" précise Frédéric Aguilera. Il ne s'agit pas d'une privatisation mais bien de déléguer un service public à un opérateur, comme le font les agglomérations avec leurs services de bus. L'ensemble du matériel doit être transféré à la région.

L'opposition régionale accueille ce schéma avec prudence. Le conseiller régional EELV de la Drôme Olivier Royer présentera un amendement pour demander des cahiers des charges très stricts. "Les opérateurs ne doivent pas avoir le choix, il faut éviter que des lignes ou des parties de lignes soient abandonnées. Pas question que le Valence-Die s'arrête un jour à Crest par exemple".

Quid de l'Ardèche ?

Quant à l'Ardèche, le département reste le grand oublié de ce plan. Il est pourtant prévu dans les prochaines années un retour du train de voyageurs avec la remise en service de la gare du Teil pour une liaison TER entre le Teil et Nîmes. La ville n'apparaît même pas sur les documents préparatoires.