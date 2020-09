Mise en service de la 14ème aire de covoiturage dans l'Hérault

48 places de parking à proximité de l'A75 : le Département met en service ce mardi la 14ème aire de covoiturage dans l'Hérault, à Saint-Félix-de-Lodez, sur la RD619. L'aire dispose également d'une place pour Personnes à mobilité réduite (PMR), d'un emplacement pour les vélos et les motos et d'un arrêt-minute. Cet automne, des micocouliers et des frênes seront plantés pour apporter de l’ombre. Coût total des travaux : 330.000€ financés à 100% par le Département.

À ce jour, près de 390 places ont été aménagées sur les aires de covoiturage. 18 aires supplémentaires sont en projet principalement dans l'est héraultais. Des sites dédiés au covoiturage existent pour se mettre en relation avec d’autres personnes intéressées. Il est également possible de proposer à un voisin, un ami ou un collègue qui emprunte chaque jour plus ou moins le même trajet.

Ne as oublier qu'en ce moment, il faut respecter les mesures sanitaires en vigueur : covoiturer avec une seule personne, assise à l’arrière droit du véhicule, porter un masque, aérer régulièrement le véhicule et le désinfecter avant chaque trajet.

La carte des aires existantes et en projet dans le département - Conseil départemental 34

à lire aussi Une nouvelle aire de covoiturage dans l'Hérault sur l'A75