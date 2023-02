Mobilisation contre la réforme des retraites : 1 TER sur 2 en BFC et moins de perturbations à la SNCF

Dans le cadre d’un mouvement social interprofessionnel, la circulation des trains sera à nouveau perturbée le jeudi 16 février 2023 sur les lignes opérées par SNCF Voyageurs.

SNCF Voyageurs recommande aux voyageurs qui le peuvent d’annuler ou de reporter leurs déplacements prévus ce jeudi 16 février. SNCF Voyageurs recommande aux voyageurs qui sont dans l’impossibilité de différer leur déplacement de vérifier la circulation des trains la veille à 17h sur les sites et applications SNCF.

Les voyageurs TGV et INTERCITES concernés par l’annulation de leur train sont contactés par mail ou SMS à partir d’aujourd’hui, afin d’échanger leur billet sans frais pour un autre train autant que possible ou d’annuler leur billet sur les sites et applications SNCF pour être remboursé intégralement. Cette démarche est valable pour les voyages du 15 février à 18H au 17 février à 8H et est à réaliser avant le départ du train.

Les prévisions de trafic détaillées pour les TGV, les Intercités et les TER,

TRAFIC TGV INOUI ET OUIGO + TGV INOUI et OUIGO : 4 trains sur 5 en moyenne Axe Nord

TGV INOUI : quasi normal Axe Est

TGV INOUI : quasi normal Axe Atlantique

TGV INOUI : quasi normal Axe Sud Est, plus de 2 trains sur 3

OUIGO : plus de 2 trains sur 3 Province à province : 2 trains sur 3

TRAFIC INTERNATIONAL + Eurostar : quasi normal + Thalys : quasi normal + Lyria : 1 train sur 2 + Autres liaisons internationales : quasi normal

TRAFIC INTERCITÉS

-Intercités de jour : près d’1 train sur 2

-Intercités de nuit : aucune circulation dans la nuit de mercredi à jeudi

TRAFIC RÉGIONAL TER + TER : 1 train sur 2 en moyenne.

Le trafic TER sera fortement perturbé dans toutes les régions. Le détail des plans de transports régionaux sera communiqué par SNCF Voyageurs dans chacune des régions.