Après la mobilisation du 24 février dernier, les motards ne décolèrent pas "contre le passage à 80km/h". Ce samedi, une manifestation a eu lieu dans les rues de Brive. Un cortège de plus de 600 motards qui a ensuite pris la direction de Tulle.

Brive-la-Gaillarde, France

La mobilisation grandit. Des motards et des automobilistes en colère, sont venus de Haute-Vienne, de Creuse, du Lot, de Dordogne, et même de l'Aveyron. Histoire de se faire entendre.

Après la mobilisation du 24 février dernier, les motards ne décolèrent pas "contre le passage à 80km/h". © Radio France - Nicolas Tarrade

Une manifestation au départ de Brive, avant de prendre la direction de la préfecture de la Corrèze, à Tulle. Un cortège de plus de 600 motards, pour une loi qui ne passe décidément pas auprès d'eux. "Aujourd'hui, ils veulent nous réduire la vitesse. Mais en fin de compte, c'est pas la solution. Ils devraient revoir déjà les réseaux routiers", estime ce motard limougeaud, venu manifester en famille. "Réduire la vitesse, ça ne réduira pas les accidents plus que ça. Autant nous enlever les voitures et les motos", ajoute sa fille.

Pourtant, cette semaine, le gouvernement s'est montré inflexible face à la grogne. Mais ça ne change pas grand chose pour Régis Lebigot, de la fédération des motards en colère de la Corrèze : "Au contraire .... au contraire .... C'est la décision unilatérale du Premier Ministre. La preuve que tous les élu(e)s ne sont pas écouté(e)s. La mobilisation continuera à prendre de l'ampleur".

Les motards sont en colère en #Corrèze. A l'appel de la @ffmcnat, ils viennent de quitter Brive direction Tulle pour dénoncer les 80km/h sur les routes @PascalCOSTE@Departement19@Prefet19pic.twitter.com/qClHxAWOVN — France Bleu Limousin (@FBLimousin) March 10, 2018

Le cortège a pris la route direction Tulle, en marquant un arrêt devant la permanence de la députée Frédérique Meunier, mégaphone à la main.

Une délégation a ensuite été reçue à la préfecture de la Corrèze. "La mobilisation prend de l'ampleur et n'est pas prête de s'arrêter", assure ce manifestant.